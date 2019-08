Kaja Godek i Marek Jurek w koalicji!

Kukiz15 zbliża się 13.8.19 15:58

Piosenka wyborcza dla Kosiniaka-Kamysza będąca tylko małą i nieudolną modyfikacja znanego

utworu zespołu Piersi

pod tytułem: ZChN zbliża się, melodia ta sama



Paweł Kukiz się zbliża

Już puka do mych drzwi

Pobiegnę go przywitać

W mym ręku wino drży

O szczęście niepojęte

Kukiz odwiedza mnie

Wyborco wspomóż głosem

Bym mógł siedzieć w Sejmie.

W spiżarni trzymam koniak

W lodówce wódki dwie

Pobiegnę po kieliszki

Kukiz napije się

O szczęście niepojęte

On wypił flaszki dwie

Sprowadzę go po schodach

Bo sam wywróci sie

Kukiz apolityczny

odwiedził peesel

Nasi wierni wyborcy

znowu ucieszą się.

Otwieram drzwi Toyoty

Pawełek chwali mnie,

W swej Nysce policjanci

życzliwie śmieją się

Kukiz odjechał z piskiem

Nie zdążył uciec kot

Zahaczył światłem słupek

I wyrżnął bokiem w płot.

Wku.rwi.eni znów wyborcy

Co widzieli krakse

Toyota drogie auto

Znów trzeba wybrać go