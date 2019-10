Joanna Senyszyn: Lewica popełniła błąd przepraszając za PRL

joanna 28.10.19 11:09

Pierwszy raz w życiu przyznaję rację pani Senyszyn. TAK, to prawda, że lewica - przepraszając za PRL - popełniła błąd, a właściwie wprowadziła w błąd wiele osób, które naiwnie uznały, że uroczyste wyprowadzenie sztandaru PZPR było szczerym aktem zerwania z komunistyczną przeszłością. W rzeczywistości było tylko komedią odegraną przed tzw. pospólstwem. Ani wyrzeczenie się przez komunistów PRL-u, ani rozwiązanie PZPR-u nie było rzeczywistym zerwaniem z przeszłością, a jedynie aktem ZAKONSPIROWANIA się PZPR-u, by trudniej go było rozpoznać. Sztafaż w postaci korali p. Senyszyn czy żółtego sweterka I Sekretarza zamiast czerwonego krawata - to tylko przedstawienie. Wystarczy jedno zdanie wypowiedziane przez panią Senyszyn czy kombinacje i sojusze wyborcze byłych komunistów (vide: wybory do Europarlamentu oraz do polskiego Parlamentu), by się przekonać, że ani na jotę nie zmieniła się ich mentalność, ich poglądy, ich zamierzenia. Zmienił się - unowocześnił kamuflaż, a pod nim nadal 200 procent marksizmu i leninizmu!