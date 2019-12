Jerzy Bukowski: Polska musi wielostronnie reagować na rosyjskie obelgi

alcapone 30.12.19 10:52

Różne małe nędzne cwele wynajęte, agenciaki śmierdzące od kilkunastu lat napuszczają nas na Rosję, organizują liczne antyrosyjskie prowokacje licząc że zginiemy w ich ataku atomowym. Co więcej gadać, co? Od kilkunastu lat trwa tutaj festiwal pod tytułem jak dokopać ruskiemu, wesoła zabawa tak najwyżej tysiąca agenciaków. Co jasne atak na Nordstream II zmienił sytuację. Bo żeśmy też ostro zadarli z tymi mocnymi z UE, wściekli się ( Tak przy okazji, nasze argumenty niby moralne że Rosjanie za tą kasę z Nordsteam II nabudują czołgów i samolotów. A za tę kasę za ropę, gaz i węgiel co Polska kupuje, to będą budować przytułki dla sierot i starców.). Więc Putin dobrze wykalkulował że jest teraz dobra okazja przywalić ostro i wybić Polsce kilka zębów, bo nikt Polski nie wesprze, także Trump. Niech ci co tę wojenkę z Rosją organizowali teraz się martwią, ja nie myślę stawać solidarnie w szeregu aby bronić tej ewidentnej, zbrodniczej antypolskiej agentury, życzę im aby wydychali rzężąc i plując krwią.