Jerzy Bukowski: Nie będzie przedawnienia zbrodni komunistycznych

t-Student 30.5.20 9:20

To prawda. Jeśli weźmie się pod uwagę liczbę zabitych dzieci, poczętych a nie narodzony to te liczby są wielokrotnie wyższe. I to jest również prawdziwa twarz bezwzględnego, żądnego krwi od początku swego istnienia, lewactwa.



Zszokowala mnie wypowiedź żony Trzaskowskiego:" W dalszej części dostało się również Kościołowi katolickiemu, do którego niechęć popchnęła Trzaskowską, żeby storpedować przygotowania syna do pierwszej komunii.



– Mam duży żal do Kościoła jako potężnej instytucji wpływającej na opinię części społeczeństwa.".

Ona ma żal że Kościół nie pozwala mordować słabych i niewinnych!!!