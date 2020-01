Jerzy Bukowski: Filantropijne dylematy

Katolicka Kretynizacja Polski 12.1.20 10:34

Owsiak robi coś dobrego dla ludzi i jest to widoczne gołym okiem. WOŚP po zbiórce kasy kupuje za nią sprzęt medyczny do szpitali i rozlicza się z każdej złotówki. Na co idzie kasa zebrana przez "fundację" rydzyka? Komu te fundacje pomagają prócz siebie i gdzie można sprawdzić ile i na co zebrane pieniądze zostały wydane?