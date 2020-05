Jarosław Kaczyński o ,,totalnej opozycji'': Marzą o wyprowadzeniu ludzi na ulice

W rozmowie na antenie radiowej „Jedynki” odnosił się tym samym do zapowiedzi Arłukowicza, który powiedział, że „[…] Marzenie o wyprowadzeniu ludzi na ulicę i przeprowadzeniu Majdanu w Polsce jest od kilku lat ściśle związane z formacją Bartosza Arłukowicza, szefa sztabu wyborczego Małgorzaty Kidawy-Błońskiej”.

Prezes PiS podkreślił, że dziś w Polsce nie ma powodów do Majdanu, wręcz przeciwnie – życie wielu milionów Polaków poprawiło się bardzo wyraźnie w ostatnich latach. Dalej Jarosław Kaczyński zauważył:

„W walce z koronawirusem, a także w przeciwdziałaniu kryzysowi gospodarczemu, wypadamy bardzo dobrze i widać to we wszystkich ocenach międzynarodowych. Można to sprawdzić za pomocą liczb, a spadek produkcji, PKB czy wzrost bezrobocia wywołany COVID-19 jest niewysoki w porównaniu z innymi krajami”.