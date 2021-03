Jarosław Kaczyński masakruje Borysa Budkę i opozycję [WIDEO]

"Panie Marszałku! Pani Premier! Wysoka Izbo! Czasem maski spadają. Ja sądzę, że przemówienie pana posła Budki było naprawdę bardzo pożyteczne z punktu widzenia naszego życia publicznego. Otóż po części mówił on o tym, jak Platforma widzi w Polsce prawa obywatelskie. Krótko mówiąc, jedni je mają, np. mają prawo demonstrować, a inni nie mają i wolno im przerywać, a jeżeli ktoś wykonuje tutaj swoje obowiązki, choćby jako minister spraw wewnętrznych, to oczywiście czyni źle, łamie prawo, etc., etc.

Po drugie, pan poseł Budka był łaskaw mówić w wielkiej mierze o Platformie Obywatelskiej (Oklaski), bo te wszystkie cechy, które tutaj przypisywał, ta arogancja itd., to jest to wszystko, co przez 8 lat widzieliśmy. A jeśli chodzi o nadzór, to przypomnę Amber Gold, przypomnę aferę warszawską (Gwar na sali), ale przypomnę także jeszcze..." (za:sejm.gov.pl)

- mówił 5 lipca 2017 roku Jarosław Kaczyński w trakcie swojego przemówienia w Sejmie przed głosowaniem nad wnioskiem o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Błaszczaka. Warto przypomnieć to przemówienie: