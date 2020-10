Jakie kompetencje będzie miał prezes PiS jako wicepremier?

Na dzisiejsze popołudnie w ogrodach Pałacu Prezydenckiego planowana jest uroczystość zaprzysiężenia nowych ministrów rządu Mateusza Morawieckiego. Zaprzysiężony zostanie m.in. prezes PiS Jarosław Kaczyński, który jako wicepremier obejmie powstały w ramach rekonstrukcji rządu komitet ds. bezpieczeństwa. Szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Łukasz Schreiber wyjaśnił, jakie kompetencję będzie miał nowo powstały komitet.

Razem z rekonstrukcją rządu do Rady Ministrów wejdzie prezes PiS Jarosław Kaczyński. O jego kompetencje w rządzie był dziś pytany na antenie TVP Info Łukasz Schreiber:

- „Komitet ds. bezpieczeństwa, który powstanie, to jest rozwiązanie - wydaje mi się - bardzo dobre. To pomoże skoordynować prace tych czterech resortów, czyli MSWiA, sprawiedliwości, obrony narodowej i nadzoru nad służbami specjalnymi, w tych sprawach wykraczających poza obszar jednego tylko z tych ministerstw, gdy chodzi o bezpieczeństwo wewnętrzne i o to wszystko co się z tym wiąże” – wyjaśniał polityk.

Podkreślił, że obecność prezesa PiS w rządzie jest „bardzo dobrym znakiem”, którego oczekiwali wyborcy Zjednoczonej Prawicy.

Pierwotnie zaprzysiężenie nowych ministrów miało odbyć się wczoraj. Uroczystość została jednak przełożona ze względu na zakażenie koronawirusem prof. Przemysława Czarnka, który ma zostać ministrem edukacji i nauki.

kak/PAP, niezależna.pl