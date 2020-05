Jadwiga Wiśniewska: Raport o praworządności? To stek kłamstw i pomówień!

Beno 29.5.20 17:50

No właśnie. coś z tobą jest nie tak, jakoś to wszystko nielogiczne, co wypisujesz. Bo jeśli większość społeczeństwa cię nie chce, to coś z tobą jest nie tak. to się zmień lub spier.... A większość społeczeństwa chce zmian, chce reformy sądownictwa, chce by się skończył czas bezkarnej kasty, by się zaczął czas sprawiedliwości, a skończył czas złodziejstwa, by była normalność, a nie by dewijnci obnosili ze swoimi zboczeniami. tego chcemy. A jaka jest to większość, to pokazują wszelkie sondaże gdy chodzi choćby o wybór prezydenta. Inni kandydaci nie mają z A. Dudą najmniejszych szans, więc trzeba przesuwać termin wyborów, a i tak dobrze wiesz, że nawet opóźnienie wyborów o dwa miesiące, nic nie zmieni, chyba tylko to, że A. Duda jeszcze bardziej ich zdystansuje, bo Polacy mają dość już tej burdy opozycji. Opozycja nie ma prawa żądania w Parlamencie europejskim czegoś, co nie jest w interesie większości narodu. Koniec. Basta.