Jachira: Posłowie KO też nic o Koalicji276 nie wiedzieli

Okazuje się, że nie tylko niedoszli koalicjanci Platformy Obywatelskiej byli zaskoczeni zapowiedzią stworzenia Koalicji276. O planach liderów PO dopiero z mediów dowiedzieli się nawet sami parlamentarzyści Koalicji Obywatelskiej. Do sobotniej konwencji odniosła się Klaudia Jachira, która krytykuje również fakt, że nie wzięła w niej udziału żadna kobieta.

Szumnie zapowiadana konwencja Platformy Obywatelskiej, która odbyła się w ub. sobotę, okazała się jedną z największych kompromitacji 20. letniego ugrupowania. Wszyscy czekali na program, ale występujący na konwencji Borys Budka i Rafał Trzaskowski ograniczyli się, niczym Paweł Kozioł z „Rancza”, to powtarzania, że wiedzą, jak zmienić Polskę na lepsze. Najważniejszym pomysłem zaprezentowanym przez liderów PO było powołanie Koalicji276, którą miałyby stworzyć największe partie opozycyjne. Okazało się jednak, że sami niedoszli koalicjanci nic o pomyśle nie wiedzą, a w czasie konwencji użyto bez zgody logotypów ich partii.

Krytyka wobec liderów Platformy dociera jednak nie tylko z pozostałych ugrupowań opozycyjnych. Konwencję krytykują nawet parlamentarzyści Koalicji Obywatelskiej. Poseł Klaudia Jachira przekonuje w opublikowanym w mediach społecznościowych filmie, że przed konwencją nic o koalicyjnych planach nie wiedziała.

- „Bardzo się cieszę, że powstał taki pomysł jak koalicja 276, źle, że nie zostali o nim wcześniej poinformowani przyszli koalicjanci, może wypadałoby zrobić krok wstecz, przeprosić za to i zaprosić do rzetelnej rozmowy, by za 2,5 roku zbudować wspólne listy” – mówi parlamentarzystka.

- „Czy nie uważacie, że to dziwne, że ja będąc członkinią klubu KO nie wiedziałam nic o tym pomyśle i dowiedziałam się o tym z internetu, tak jak wszyscy inni?” – dodaje.

Jachira krytykuje też fakt, że na konwencji nie przemawiała żadna kobieta.

- „Jak bardzo trzeba być oderwanym od rzeczywistości, by znowu o tym wielkim nowym projekcie opowiadało i urządzało nam świat dwóch mężczyzn (...) Czy w Platformie, opozycji brakuje kobiet?” – pyta.

kak/Twitter, Tysol.pl