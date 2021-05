Jachira o granicy polsko-polskiej? Internatuta: Dwóch Jachir Polska by nie zniosła

- Jakie to szczęście, że za sąsiadów mamy Czechów. Wyobrażacie sobie, co by się działo, gdyby tak Polska graniczyła z Polską? - napisała na swoim profilu Klaudia Jachira, komentując już rozstrzygnięty spór w sprawie kopalni i elektrowni w Turowie. Do jej wpisu bardzo celnie odniósł się wiceminister Maciej Wąsisk z MSWiA. Dołączyli też inni użytkownicy Twittera.



- "W ciągu całego mego życia widziałem w naszym kraju tylko dwie partie. Partię polską i antypolską..." ks. Adam Czartoryski – napisał w odpowiedzi wiceminister Wąsik.

- Śmialibyśmy się, że nasz sąsiad, ma najgłupszą opozycję na świecie. POmogłem??? - napisał z kolei PikuśPOL.

- Kaligula mianował swojego konia senatorem, a PO Jachire posłem. Koń, to przynajmniej mądre zwierzę – dodał inny internauta.

Inne komentarze teże nie pozostawiają wątpliwości, co na temat tej wypowiedzi myśli zdecydowana większość Polaków.



