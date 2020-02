Izraelskie wycieczki do Polski zawieszone. Powodem zagrożenie koronawirusem

Każdego roku wycieczki izraelskie odwiedzają w Polsce miejsca przypominające o Holokauście, co jest wpisane w izraelski system edukacji. Zwykle jest to młodzież w wieku 16-18 lat.

Izraelski minister oświaty Rafi Perec poinformował wczoraj, że ministerstwo zdrowia Izraela wydało zalecenie odwołania wszystkich wycieczek szkolnych do Polski 4 marca 2020. Powodem jest zagrożenie koronawirusem.

Ministerstwo oświaty podąża ściśle za wskazówkami ministerstwa zdrowia. Dotyczy to szkół, które miały kontakt z Koreańczykami, i dotyczy to także wycieczek do Polski. Zbyt duże środki ostrożności są lepsze niż za małe