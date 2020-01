Iran: Zestrzeliliśmy przez pomyłkę ukraiński samolot

JS 11.1.20 9:48

Nie przypadkiem trafiono ukraiński samolot. Przecież kłopoty Trumpa z impeachmentem zaczęły się od telefonu do ukraińskiego prezydenta, którego treść dziwnym sposobem wyciekła. Skąd ? Jak mawia Pawlak ze Samych swoich - a czort karty rozdaje w tych grach wojennych między państwami. A my co ? Chcemy siedzieć i czekać na to co dalej się wydarzy i oglądać to sobie bezpiecznie na kanapie przed 50-cio calowym telewizorem LEDowym? Lepiej abyśmy więcej i poważniej prosili z różańcem Maryję o pokój a Boga o jak najszybsze przyjście Jego Syna i zakończenie działalności złych duchów w naszych umysłach, świecie.

Cytat z filmu Aliens

Nute - mama told me there are no real monsters. But they are.

Mama powiedziała mi, że nie ma prawdziwych potworów. Ale one są.

Tak, one są ! Wielu z tych co pisze tu okropne rzeczy, jeżeli nie zechce szukać prawdy, poznać jej, poznają te potwory i spędzą z nimi wieczność, czego im absolutnie nie życzę !

Króluj nam Chryste

Pozdrawiam