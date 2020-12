Idea Bank zostaje przejęty przez Bank Pekao S.A. Restrukturyzacja jest przymusowa

Jak poinformował dzisiaj w komunikacie Bankowy Fundusz Gwarancyjny, została wszczęta procedura przymusowej restrukturyzacji Idea Banku.

Proces restrukturyzacji rozpocznie się 3. stycznia 2021 r., kiedy to Idea Bank zostanie przejęty przez Bank Pekao S.A.

BFG poinformował i zapewnił, że klienci Idea Banku są i będą obsługiwani tak jak dotąd.

Wszystkie depozyty klientów – jak podano w komunikacie - zostaną w całości przeniesione do banku przejmującego. Podobnie wygląda sprawa kredytów a obsługa klientów będzie kontynuoana.

- W związku z przymusową restrukturyzacją klienci nie muszą podejmować żadnych działań w celu przeniesienia rachunków bankowych – dowiadujemy się z komunikatu BFG.

- Bank Pekao S.A., w ramach wszczętej dziś przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny przymusowej restrukturyzacji Idea Bank S.A., przejmie 3 stycznia 2021 r. na mocy decyzji administracyjnej przedsiębiorstwo i zobowiązania Idea Bank S.A. z określonymi w decyzji wyłączeniami. Przejęcie, w ramach procesu przymusowej restrukturyzacji, pozwoli ograniczyć negatywny wpływ upadłości Idea Bank S.A. na sektor bankowy. Dla Banku Pekao S.A. przejęcie oznacza zwiększenie skali działalności i rozwój bazy klientów w segmentach mikrofirm i MŚP, strategicznych dla rozwoju banku. Struktura przejęcia w ramach przymusowej restrukturyzacji pozwala zminimalizować wpływ przejęcia na profil płynnościowy i kapitałowy Banku Pekao S.A. – czytamy w dzisiejszym komunikacie banku Pekao S.A

Do tej sprawy w rozmowie z „Gazetą Wyborczą” odniósł się prezes Idea Banku Leszek Czarnecki, który powiedział:

- Jestem głęboko poruszony i wstrząśnięty, proszę dać mi czas na skomentowanie tej sytuacji

Dodał też:

- Nie rozumiem tego. Bank zaczął wychodzić na prostą, ostatnio doinwestowaliśmy go kwotą 160 mln zł. W lutym była szansa na to, by wyjść na zero

