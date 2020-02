IBRiS: Andrzej Duda bezkonkurencyjny, ale PiS traci

robaczek 2.0 10.2.20 10:04

kto mysli zaczyna sie wycofywac z poparcie PIS



PIS = bolszewicy w EU



i tak aprawda





z faktamisie nie rozmawia dziadki ;]



mozecie pluc ile chcecie!!





ZOSTALISCIE KATO_PATO_SOCJALISCI!!



brawo dziadki





BRAWO!!!







oj bedzie wstyd. bedziecie sie coraz bardizej wstydzic!!





dopuscicliscie do wladzy zgorzknialych nieudaczników ktorzy tylko rozpierdzielaja polske





i wy to widzicie.





no ale ciezko sie wycofac jak sie wszystkich dookola poobrazalo co?





zyjcie w tym gów.... teraz babcie!!!







milej jesieni życia i ............................... samotności w tym waszym wyimaginowanym swiecie!!