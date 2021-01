Hołownia zaciera ręce. Jacek Bury dołączy do Polska 2050?

Zdaje się, że politycy opozycji traktują Polska 2050 Szymona Hołowni jako szalupę ratunkową. Kiedy rosną słupki ugrupowania Hołowni, a partie opozycyjne tracą poparcie, kolejni politycy chcą przechodzić do nowego ruchu. Kilka dni temu Szymon Hołownia zapowiedział, że w styczniu dołączy do jego ruchu nowy parlamentarzysta. Według nieoficjalnych informacji Onetu, ma to być senator Jacek Bury z Koalicji Obywatelskiej.

- „W styczniu dołączy do nas kolejny parlamentarzysta, z czego się bardzo cieszymy, bo to bardzo fajny człowiek i bardzo z naszego DNA” – zapowiedział niedawno założyciel Polska 2050.

Onet informuje, że ma to być Jacek Bury. Bezpartyjny senator, były członek Nowoczesnej, który w ostatnich wyborach startował z list Koalicji Obywatelskiej i zasiada w klubie parlamentarnym KO. Dołączając do Polska 2050, Jacek Bury ma zostać senatorem niezrzeszonym. Będzie to kolejny cios dla opozycji w Senacie, której większość jest wystawiana na poważne próby.

O Jacku Burym głośno było w maju ub. roku, kiedy uczestniczył w tzw. „Strajku przedsiębiorców”. Oskarżył wówczas policję, że został siłą zaprowadzony do radiowozu.

Jacek Bury miał też być współzałożycielem tzw. Kościoła Nowego Przymierza, na którego czele stoi „pastor” Paweł Chojecki.

Nowy nabytek ruchu Szymona Hołowni, senator Jacek Bury, zakładał Kościół Nowego Przymierza, na którego czele stoi pastor Paweł Chojecki (tv Idź pod prąd).



Powodzenia. pic.twitter.com/uVMCVkymaT — Marcin Dobski (@szachmad) January 17, 2021

kak/Onet, Twitter, wPolityce.pl