Hanna Gil-Piątek opuści Biedronia dla Hołowni?

Okazuje się, że zaplecza dla swojego nowego ruchu obywatelskiego „Polska 2050” Szymon Hołownia niekoniecznie szuka wyłącznie wśród osób, które do tej pory nie były związane z polityką. Jak donosi portal wp.pl, posłanka Hanna Gill-Piątek ma opuścić Wiosnę Roberta Biedronia, aby rozpocząć współprace z byłym prezenterem TVN.

Hanna Gill-Piątek w wyborach parlamentarnych startowała z list SLD i udało jej się uzyskać 14 tys. głosów. Należy do Wiosny Roberta Biedronia, jednak według ustaleń wp.pl, w najbliższej przyszłości ma się to zmienić. Aby rozpocząć współpracę z Szymonem Hołownią posłanka ma zrezygnować z członkostwa we Wiośnie i opuścić klub parlamentarny Lewicy. Wedle portalu Gill-Piątek spotkała się już z liderem „Polska 2050” i miały to być „obiecujące” rozmowy.

kak/wp.pl, niezależna.pl