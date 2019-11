Gowin stawia warunki Kaczyńskiemu?

stan 6.11.19 18:04

Niech najpierw Gowin wykaże się czymkolwiek, a potem stawia warunki. HGdzie jest dekomunizacja? Jak można płacić Hartmanom, wrogom Polski za demoralizowanie młodzieży? Co on zrobił w swoim ministerstwie, którym kierował przez 4 lata? Może ktoś go rozliczy. Najlepiej wleźć do władzy na czyichś plecach, a potem żądać - lata pracy w PO wyłażą!

Proszę, niech ktoś z internautów oświeci mnie, co dobrego wicepremier Gowin zrobił dla Polski w ciągu tych 4 lat?