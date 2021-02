Gates: Bogate państwa wyprzedzą o 6-8 miesięcy biedne w szczepieniach

Jak podaje PAP, zanany miliarder i założyciel Microsoftu, a od niedawna też objawienie przemysłu farmakologicznego, stwierdził w piątek, że bogate państwa wyprzedzą te biedniejsze o 6 -8 miesięcy, jeśli chodzi o szybkość szczepień przeciwko Covid-19.

Gates jest także jednym ze sponsorów globalnego programu szczepień przeciwko Covid-19 COVAX.

Różnice w dostępie do do szczepionek pomiędzy krajami bogatymi i ubogimi określił jako "całkiem dramatyczne", na co ma wskazywać zdaniem miliardera fakt, że większość krajów nie zaczęła jeszcze szczepień.

Zapewnił jednocześnie, że COVAX może pomóc ten dystans zmniejszyć.

„Jeśli dobrze to zrobimy, będziemy mieli różnicę 6-8 miesięcy między bogatymi i ubogimi krajami" – powiedział Gates.

Oświadczył także, że jego zdaniem świat będzie musiał zainwestować miliardy dolarów w działania, jak np. nowych fabryk szczepionek mRNA, które mają przygotować ludzi na przyszłe pandemie.

Stwierdził także, że nie bardzo wiadomo, czy jest możliwe całkowite wyeliminowanie koronawirusa, ale jako rozwiązanie wskazał stworzenie uniwersalnej szczepionki działającej na różne odmiany i mutacje koronawirusa.

mp/pap