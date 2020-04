Francuski MSZ rozważa sankcje dla Polski

AAAtomek 22.4.20 19:08

Ale o co chodzi bolszewickie frondelki? Od samego początku było wiadome, że Polska się sama wyrzuci z Unii Europejskiej. Wam to pasuje. Tylko mam pytanie, gdzie potem Polska się znajdzie? W Unii Euroazjatyckiej? O to wam zwolennicy PiS chodzi?