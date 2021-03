Francuski bank w Polsce chce edukować ciemnych Polaków

- Czas powiedzieć to głośno - 90% patronów szkół to mężczyźni! Dlaczego tak jest? Razem możemy to zmienić. Wejdź na www.patronki.pl, poznaj losy niezwykłych kobiet, wybierz patronkę i bądź początkiem zmian. #Patronki – wybrzmiewa wpis na stronie BNP Paribas Bank Polska.

Bak ma swoją siedzibę w Paryżu, a Grupa BNP Paribas powstała z połączenia francuskiego państwowego BNP z Paribas.

- Młodzieży w Polsce, zwłaszcza dziewczynkom, nadal brakuje inspirujących kobiecych autorytetów. Spośród wszystkich postaci, z jakimi uczniowie spotykają się w trakcie edukacji, kobiety stanowią ledwie kilka procent – bohaterek podręczników, autorek lektur i... patronek szkół. Możemy to zmienić. Jest jeszcze wiele szkół, które nie mają swojego imienia, a kobiet, które mogą być wzorem i autorytetem, w naszej historii jest bardzo wiele - - możemy dalej przeczytać na podstronie banku Patronki.pl.

Na co warto zwrócić uwagę, to na podstronie banku na pierwszych miejscach widnieją także propozycje patronek spoza Polski, nie mające nic wspólnego z naszą tradycją i kulturą. Polski są natomiast wymieniane dopiero w dalszej kolejności.

Na takie moralizowanie ze strony banku szybko zareagowali intenauci.

- To prawda, że 8/9 członków zarządu BNP Paribas Polska to mężczyźni? A dokładnie rzecz ujmując - ośmiu potężnych, bankowych chadów, którzy zatrudnili Julki do facebooka dla odwrócenia uwagi? Tak mi kolega mówił, ale ciężko uwierzyć – czytamy w jednym z wpisów.

- A może początkiem zmian powinna być... zmiana banku? - pyta kolejny internauta.

- Jak już Państwo podejmujecie temat "Nierówności" i "Niesprawiedliwości społecznej" to proponuję zacząć od siebie a w zasadzie od zarządu Państwa banku, gdzie naliczyłem kobiet - sztuk jedna – stwierdza kolejny.

- 99% górników to mężczyźni. 99% opiekunek przedszkolnych to kobiety. Też Wam to przeszkadza? - ironizuje inny użytkownik internetu.

Pod wpisem banku pojawiło się na chwilę obecną ponad 400 komentarzy, które w większości … nie są przychylne instytucji, która powinna raczej zająć się finansami, a nie edukacją i moralizowaniem, że o słynnej nauce jedzenia widelcem nie wspominając, której Francuzi nauczyli się od Polaków. A kanalizacja miejska w Warszawie też była wcześniej niż w Paryżu. Można jeszcze kilka takich ciekawostek wyliczyć.

mp/facebook/patronki.pl