Financial Times: Rzeczywista liczba ofiar koronawirusa może być wyższa nawet o 60 proc.

Pajace jak zwykle nie potrafią (nie chcą) zajarzyć, że mnóstwo ludzi zmarło, bo zostało odciętych od podstawowej opieki zdrowotnej albo zaszczutych w szpitalach.

Nie wirus ich zabił, tylko panika szerzona przez rządzących.



Z pejsbuka:



Na moim oddziale już od ponad miesiąca starym, schorowanym ludziom po udarach, wylewach, po nieudanych operacjach na kręgosłup, przykutych do wózków lub łóżek, całkowicie do zera ograniczono możliwość odwiedzin przez bliskich.

Widziałem jak cierpią z tego powodu. Na początku wydawało się, że do nich to nie dociera. Dopiero z biegiem czasu widać było jak bardzo tęsknią za członkami swoich rodzin...



Po kilku tygodniach wykonano im testy na obecność tzw. Coronawirusa przy pomocy urządzeń PCR, których wynalazca Kery Mullis przestrzegał, by nie używano ich w celach diagnostycznych. Dodam, że między innymi używa się ich w celu wykrycia boreliozy lub innych chorób bakteryjnych

Wątpliwej wiarygodności wyniki wykazały, iż ponad połowa pacjentów ma wynik dodatni!

Kiedy dowiedzieli się, że część z nich zostanie przewieziona do szpitala zakaźnego w Bolesławcu, a część zostanie wywieziona do Wrocławia, padł na nich blady strach!!!



Pierwszy zgon zaliczył pacjent, u którego wynik wyszedł "dodatni". Tak mocno się wystraszył, że go wywiozą do szpitala zakaźnego, że tego samego dnia dostał zawału serca.

Pozostałe 4 zgony miały miejsce w przeciągu tygodnia!!!



Z tego co wiem, żaden z tych pacjentów nie był pod respiratorem, żaden się nie dusił.

Umarli ze strachu i zgryzoty, nie mając ewidentnych objawów coronawirusa !!!!

Umarli, bo uwierzyli, iż chorzy są na COVID-19, i wiedzieli, że już nigdy nie ujrzą swoich bliskich.

Wywieziono ich do miejsc, gdzie nikomu z rodzin nie wolno było ich odwiedzać (oddziały zakaźne).

Oczywiście, że według mediów głównego ścieku wszyscy oni "padli ofiarą Coronawirusa".