,,Financial Times'': Kreml ukrywa większość zgonów z powodu koronawirusa

Liczba ofiar śmiertelnych z powodu koronawirusa w Rosji może być o ponad 70% wyższa niż podają oficjalne dane rządowe. Rosyjskim władzom nie udało się powstrzymać rozprzestrzeniania się COVID-19 pomimo siedmiotygodniowej kwarantanny. Z przeprowadzonej przez gazetę „Financial Times” analizy danych na temat ogólnej śmiertelności w Moskwie i Petersburgu wynika, że ​​w kwietniu br. w obu tych miastach było o 2073 więcej zgonów niż średnio w ciągu ostatnich pięciu lat. Z kolei według oficjalnych danych z powodu COVID-19 w ciągu ostatniego miesiąca zmarło w nich tylko 629 osób. Do poniedziałku w Rosji oficjalnie odnotowano 2009 śmierci z powodu koronawirusa w 2009 roku. Jeśli dodamy do tej liczby tych, których nie uwzględniono, zwiększy to całkowitą liczbę strat Rosji podczas pandemii o 72%.