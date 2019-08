Ekshumacje na Wołyniu: Przełomowa decyzja Zełenskiego

Jan Statystykiewicz 29.8.19 8:54

W artykule brakuje 1 ważnej informacji: Wykopaliska archeologiczne były prowadzone, ale tylko dotyczące I wojny światowej i wojny 1920r. Znaleziono m. in. groby legionistów na podstawie informacji z pamiętników ich kapelana ks. Panasia. Nie wolno było szukać niczego mającego związek z II wś - w domyśle: żeby nie znaleźć śladów rzezi wołyńskiej. Obawiam się, że tych poszukiwań co do II wś jeszcze długo nie będzie można prowadzić, ale dobrze, gdyby pozwolili choć na tyle, ile było wolno jeszcze 2 lata temu.