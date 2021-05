,,Dziś jest już późno, jeśli nie za późno''. Gorzkie słowa Komorowskiego o PO

„Swego czasu bardzo namawiałem Platformę na odbudowę w ramach partii skrzydła konserwatywnego. Dziś jest już późno, jeśli nie za późno” – ocenił były prezydent Bronisław Komorowski.

Zdaniem polityka obecnie konserwatywne skrzydło Platformy Obywatelskiej praktycznie nie istnieje. Dodał też:

„Jak się pozyskuje lewicowych koalicjantów, samemu trzeba też mówić głosem takim, który im odpowiada. Być może to jest jedna z przyczyn kursu Platformy na lewo”.

Stwierdził, że jednym ze źródeł sukcesów Platformy w przeszłości było istnienie dwóch skrzydeł. Ocenił, że dziś bardzo trudne, jeśli nie niemożliwe jest zaangażowanie się PO w odbudowę skrzydła konserwatywnego.

Zapytany z kolei o możliwy powrót do polityki, Komorowski odparł:

„Moja zwiększona aktywność będzie polegać na tym, że tak jak do tej pory starałem się wspierać środowisko, z którego się wywodziłem, czyli Platformę Obywatelską, to teraz do tej kategorii środowisk politycznych chce zaliczyć Polskie Stronnictwo Ludowe - Koalicję Polską”.

Ocenił, że dziś jest to „konserwatywna kotwica” w ramach opozycji w Polsce, co jest dla niej niezbędne. Zapowiedział, że nie ma obecnie planów kandydowania w wyborach, ale dodał:

„[…] doświadczenie polityczne podpowiada, że nigdy nie należy się zarzekać raz na zawsze, bo życie pisze nieoczekiwane scenariusze”.

dam/PAP,Fronda.pl