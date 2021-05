Dziś 77 rocznica zdobycia przez wojsko polskie Monte Cassino

- „Czwarte natarcie na górę klasztorną – będzie polskim natarciem. Tam gdzie padli Amerykanie, Anglicy, Nowozelandczycy, Francuzi, Hindusi” – pisał Melchior Wańkowicz w reportażu spod Monte Cassino. Polscy żołnierze zmierzyli się z elitarnymi jednostkami niemieckimi, które broniły klasztornego wzgórza – były to 1 Dywizja Spadochronowa oraz 5 Dywizja Górska.

- 18 maja 1944 r. na ruinach klasztoru Monte Cassino załopotała biało-czerwona flaga. Zatknął ją ułan Jan Bruliński z patrolu 12 Pułku Ułanów Podolskich. Od 11 do 18 maja 1944 r. w bitwie zginęło 924 polskich żołnierzy, 2930 zostało rannych, a 345 zaginęło – czytamy we wpisie Wojskowego Biura Historycznego na Twitterze.

Dziś obchodzimy 77 rocznicę Bitwy o Monte Cassino. Po wielu miesiącach ciężkich walk, 18 maja 1944 r. polscy żołnierze wraz z sojusznikami zdobyli klasztor na Monte Cassino. To właśnie wtedy armia z gen. Andersem na czele pomimo wielu strat rozsławiła imię polskiego żołnierza. Otworzyło to aliantom drogę do ostatecznego pokonania Niemców i ich sojuszników.

