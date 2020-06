,,Drogi Władku...''. Pocałunek śmierci Tuska

7.6.20 19:09

Uj, uj, uj... ach ta niezłomna Konfa... Product of CCCP w wersji czystej... Chociaż nie wiem... może bardziej Mosad niż NKWD... Ale tam, wujek Putin i bracia z Izraela deklarują nieustanną owocną współpracę, zaś Konfa wujka Putina ogromnie ceni, chociaż deklaruje, że Żydzi: fuj. W każdym razie mnie ekonomiczne rozwiązania Janusza polskiej polityki jako żywo przypominają "Ziemię obiecaną", obecnie w v. 2.0 i skutkiem ich zastosowania będzie to co Konfa w najczarniejszych scenariuszach przypisuje skutkom zastosowania ust. 447 JUST.