Dr Jerzy Targalski: Rosja coraz bardziej się wikła. Gra ze zwolennikami religii Holokaustu

– W Syrii Stany Zjednoczone ustąpiły przede wszystkim Turcji, Turcja mimo tego nie powróciło do obozu zachodniego. Turcja jest i będzie w obozie rosyjskim i będzie realizowała swoją politykę razem z Rosjanami a nawet staje się od Rosji coraz bardziej zależna, z tymże ustąpienie z Syrii chociaż nadwyrężyło wiarygodność Stanów Zjednoczonych, bo każdy teraz powie, że skoro zdradzili Kurdów, to zdradzą innych, to sytuacja Kurdów była inna a sytuacja sojuszników amerykańskich jest. Tutaj Stany Zjednoczone uniosły uszczerbek na wiarygodności sojuszniczej, natomiast moim zdaniem mimo, że wszyscy krzyczą, jak to Rosja stała się rozgrywającym w Syrii, wcale Rosja niczego na tym nie ugrała, no bo jakie są konkretne korzyści w Syrii, oprócz tego, że reżim Asada umocnił się? Bez tego było wiadomo, że nie da się go obalić. Rosja stała się zakładnikiem wiecznych konfliktów między Turcją a Syrią, Turcją a Izraelem, Turcją a Kurdami i tak naprawdę mimo, że zwiększona obecność rosyjska w Syrii jest niemożliwa, bo Rosja nie ma to siły, to jednak w sensie politycznym Rosja została tam związana i będzie grzęzła - mówił