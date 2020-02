Co to właściwie jest miłość? Im więcej się w ten problem zagłębiamy, tym trudniej na to pytanie odpowiedzieć. Kiedyś łatwo się mówiło o tym, czym jest miłość. Teraz strasznie trudno... Kiedyś wiedzieliśmy na pewno, to było tak oczywiste, że 'miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie działa obłudnie, nie nadyma się, nie łaknie czci...'.