Czarnecki: Padły ważne słowa. Teraz czas na czyny

Sławek 5.8.19 8:17

Jak kogoś w jego własnym domu napadnie bandzior, pobije, zgwałci, zabije jego domowników, ograbi a on to jakoś przeżyje to czy powiedzenie przez bandziora przepraszam i zasłonięcie się przez niego jakimś papierkiem wystarczy jako zadośćuczynienie ?

Pozdrawiam