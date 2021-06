Co to jest VPN i dlaczego warto z niego korzystać?

Słowo VPN zaczęło pojawiać się coraz częściej w dyskusjach o Internecie i jego działaniu. Nieważne, czy mówimy o zwykłym surfowaniu po sieci, robieniu zakupów online czy oglądaniu filmów – usługa VPN może towarzyszyć każdej tej rozrywce. Czym właściwie jest VPN i dlaczego warto z niego korzystać?

Większość z nas nie wyobraża sobie życia bez dostępu do sieci, choć tak naprawdę szybkie, stabilne i powszechne łącze internetowe to bardzo nowoczesny wynalazek. Robimy zakupy online, kontaktujemy się ze znajomymi, a niektórzy z nas również pracują z zacisza własnego domu.

Szybki rozwój technologiczny przyniósł mnóstwo korzyści, ale też pociągnął za sobą nowe zagrożenia, których jeszcze nie wszyscy użytkownicy są świadomi. Nadużycia i różnego rodzaju cyberataki to tylko wierzchołek góry lodowej. Przez większość czasu będziemy bezpieczni, po prostu wykazując się rozwagą podczas surfowania po sieci, ale warto wiedzieć, co to VPN. Okazuje się bowiem, że ta usługa może niejednokrotnie uratować nasze dane przed dostaniem się w niepowołane ręce oraz ułatwić codzienne funkcjonowanie.

Wiele osób spotkało się wcześniej z terminem „VPN”, ale tylko mgliście kojarzy jego znaczenie. Chcąc zrozumieć działanie tej technologii, warto najpierw dowiedzieć się, co oznacza sam skrót.Co to jest VPN? Te trzy litery pochodzą od słów virtual private network. Fraza w języku polskim oznacza wirtualną sieć prywatną.

Jak sama nazwa wskazuje, VPNjest siecią prywatną, a więc nie ma do niej dostępu nikt poza samymi użytkownikami oraz administratorami. Słowo „wirtualna” oznacza natomiast to, że sieć nie funkcjonuje w fizycznej przestrzeni. By uzyskać połączenie VPN, nie trzeba inwestować w okablowanie lub specjalistyczne urządzenia. Wystarczy wykupić subskrypcję u porządnego i godnego zaufania usługodawcy, a moderatorzy zajmą się resztą.

Jakie są funkcje VPN?

Wiemy już, co oznacza skrót „VPN”. Jakie korzyści płyną z wykorzystywania tej technologii w codziennym życiu i co daje VPN podczas surfowania po sieci? Jak się okazuje – bardzo dużo. Jedną z głównych zalet usługi jest to, że zapewnia ona anonimowość oraz ukrywa adres IP. Właściciele witryn, z którymi się łączymy, nie są w stanie wyśledzić naszej lokalizacji. Co to oznacza w praktyce?

Wielu użytkowników sieci spotkało się z dyskryminacją ze względu na lokalizację. Geoblokady dotyczą na przykład serwisów streamingowych, na których prędko zauważymy, że niektóre treści nie są dostępne w danym kraju. Sieć VPN może nam jednak pomóc. Gdy z niej korzystamy, właściciel witryny nie widzi naszego prawdziwego adresu IP, lecz ten należący do usługi VPN. Według niego łączymy się ze stroną ze Szwajcarii albo Francji, podczas gdy tak naprawdę siedzimy wygodnie w swoim domu w Polsce.

Ukrywanie adresu IP jest również ważne ze względu na gromadzenie naszych danych przez witryny, które odwiedzamy. To, czym zajmujemy się w wolnym czasie i jakich informacji w sieci poszukujemy, jest ważne dla reklamodawców, którzy tworzą spersonalizowane oferty. Korzystanie z VPN sprawia, że nikt nie jest w stanie prześledzić naszej aktywności w Internecie. Właściciele stron, na które wchodzimy, widzą adres IP serwera VPN współdzielonego z setkami innych użytkowników usługi. Nie mogą więc powiązać z nami żadnych cyfrowych śladów.

Jeżeli pracujemy jako dziennikarz, korespondent czy podróżnik albo po prostu hobbystycznie odwiedzamy bardziej lub mniej egzotyczne kraje – prędzej czy później spotkamy się z różnego rodzaju blokadami i cenzurą w Internecie. Nawet kraje rozwinięte (na przykład Chiny czy Arabia Saudyjska) ograniczają wolność słowa w sieci. Jeśli wyjeżdżamy do tego typu miejsc, powinniśmy zawczasu zaopatrzyć się w dobry VPN, który przekieruje nasze połączenie i zagwarantuje nam niczym niepowstrzymany kontakt z resztą świata.

Anonimowość w sieci ma jeszcze jedną istotną zaletę – zwalczanie dyskryminacji cenowej. Wielu przedsiębiorców tak konfiguruje swoje witryny, by proponować wyższe ceny towarów mieszkańcom większych aglomeracji. Obywatele dużych miast w rozwiniętych krajach zazwyczaj mają wyższe dochody w porównaniu do mieszkańców wsi i miasteczek. Ten fakt jest chętnie wykorzystywany choćby przez linie lotnicze. Jak się okazuje, bilety na te same połączenia mogą różnić się cenami w zależności od lokalizacji potencjalnego klienta.

Ułatwiony dostęp do rozrywki, anonimowość w sieci i omijanie geoblokad to tylko kilka z wielu zalet korzystania z usługi VPN. Kolejną jest szyfrowanie i zabezpieczanie danych, które wysyłamy. Przykładowo, jeśli chodzimy z laptopem w publiczne miejsca i korzystamy z hotspotów w kawiarniach czy na lotniskach – nasze bezpieczeństwo jest zagrożone. Otwarte sieci Wi-Fi to raj dla hakerów, którzy bez większego problemu mogą przechwycić wysyłane przez nas informacje. Jeśli będą to na przykład ważne hasła do kont czy numery kart kredytowych – możemy mieć poważny problem. Ochrona VPN zapewnia szyfrowanie danych. Nawet jeśli dostaną się w ręce szpiega – nie będzie on w stanie dowiedzieć się niczego wartościowego.

Jak działa VPN?

Wiemy już, że usługa VPN nie tylko ułatwia codzienne życie, ale i zapewnia bezpieczeństwo w Internecie. Warto dowiedzieć się, jak działa VPN. Funkcjonowanie technologii polega na przekierowywaniu połączenia. O co tu chodzi? Gdy próbujemy uzyskać dostęp do witryny internetowej, nasz komputer wysyła żądanie do dostawcy usług internetowych, po czym zapytanie zostaje wysłane dalej do docelowego serwera.

Takie działanie sieci umożliwia dokładne prześledzenie ruchu – właściciel witryny zna nasz adres IP i wie, skąd uzyskujemy dostęp do jego strony. Dostawca usług internetowych może natomiast gromadzić informacje o naszych poczynaniach i zainteresowaniach – te mogą zostać sprzedane i posłużyć na przykład do tworzenia personalizowanych reklam. Niektórzy dostawcy potrafią również ograniczać przepustowość łącza klientom, by regulować ruch sieciowy.

Dzięki VPN dostawca usług internetowych widzi jedynie, że wysyłamy i odbieramy dane, ale nie jest w stanie stwierdzić, co to za informacje. Nie może więc uznać, że nasza aktywność wymaga „zdławienia”, co może mieć miejsce na przykład wtedy, gdy współdzielimy pliki poprzez sieć P2P.

Gdy łączymy się z Internetem poprzez usługę VPN, nasze żądanie zostaje najpierw przekierowane przez serwer VPN, a dopiero potem „wędruje” do celu. Właściciel witryny, którą odwiedzamy, nie zna naszego prawdziwego adresu IP, natomiast dostawca usług internetowych nie ma wglądu w to, co robimy w Internecie. Zyskujemy więc pełną anonimowość, a nasze bezpieczeństwo zostaje dodatkowo wzmocnione przez szyfrowanie danych.

Aby korzystać z pełnej funkcjonalności sieci VPN, warto wybrać godną zaufania usługę. Na rynku znajdziemy różnorakie programy VPN cieszące się mniejszą lub większą popularnością. Przed wyborem warto poczytać opinie innych użytkowników oraz zwrócić uwagę na kilka istotnych warunków, które powinien spełniać dobry VPN:

Aplikacja musi gwarantować kompatybilność z naszymi urządzeniami (Windows, Linux, Android i inne);

Godny zaufania dostawca usługi VPN nie powinien gromadzić logów o aktywności sieciowej swoich klientów;

Połączenie za pośrednictwem usługi powinno być stabilne i szybkie;

Jeśli chcemy korzystać z VPN na kilku urządzeniach naraz – aplikacja powinna umożliwiać ich jednoczesną ochronę;

Usługodawca powinien posiadać wiele serwerów w różnych krajach;

Obsługa klienta powinna być stale dostępna, a kontakt z nią szybki i bezproblemowy (na przykład poprzez czat na żywo);

Konfiguracja VPN musi być łatwa – dobre programy oferują szybkie połączenie za jednym kliknięciem oraz dodatkowe ustawienia dla bardziej zaawansowanych użytkowników.

VPN – podsumowanie

Wiemy już, czym jest i jak działa VPN. Definicja technologii mówi o tym, że jest to prywatna, wirtualna sieć, z której możemy korzystać z pełni zdalnie, a dostęp do niej mamy tylko my oraz moderatorzy – nikt z zewnątrz nie może przechwycić naszych danych ani prześledzić naszej aktywności. Chociaż jeszcze niedawno VPN był tylko nowinką technologiczną, obecnie coraz więcej osób zaleca używanie go na co dzień w celu zwiększenia swojego bezpieczeństwa.

Jak korzystać z VPN? Przede wszystkim warto zainwestować w porządny program – wtedy konfiguracja sieci jest banalnie prosta. Zazwyczaj wystarczy tylko jedno kliknięcie, by zapewnić sobie anonimowość i bezpieczeństwo. Większość aplikacji samodzielnie dobiera optymalną lokalizację serwera, która zagwarantuje użytkownikowi stabilne i szybkie połączenie. Oczywiście możemy również samodzielnie wybrać serwer z listy.

Polecani usługodawcy VPN posiadają dedykowane serwery do różnych potrzeb. Możemy więc wybrać, czy potrzebujemy połączenia do surfowania po sieci, czy może chcemy uzyskać dodatkową ochronę dzięki serwerom Onion – te przydają się szczególnie wtedy, gdy pracujemy z poufnymi danymi albo przebywamy w miejscu o ograniczonej wolności słowa.

Warto zdecydować się na jedną z najbardziej lubianych i cenionych przez użytkowników usług VPN. Polecani dostawcy nierzadko zapewniają nie tylko wcześniej wymienione podstawowe zalety technologii, ale i funkcje dodatkowe. Przykładowo, klienci korzystający z poszczególnych programów VPN mają dostęp do rozszerzeń blokujących irytujące reklamy oraz wspomagających unikanie witryn ze złośliwym oprogramowaniem.

Wybierając najlepszą aplikację do łączenia się z Internetem przez VPN, warto zapoznać się z opiniami innych użytkowników. Oni wiedzą najlepiej, jak dana usługa sprawdza się w praktyce oraz czy jej serwery są stabilne, a nawigacja intuicyjna. Przed opłaceniem subskrypcji zwróćmy również uwagę na politykę firmy – dostawcy godni zaufania nie gromadzą logów użytkowników, dzięki czemu nie mogą ich sprzedać reklamodawcom ani przekazać instytucjom rządowym.

Wielu użytkowników Internetu nie zdaje sobie nawet sprawy z tego, ile zagrożeń spotyka podczas codziennego korzystania z sieci. Warto mieć świadomość tego, że nasze bezpieczeństwo może stać pod znakiem zapytania i rozważyć korzystanie z usługi VPN, która gwarantuje anonimowość i ochronę poufnych danych.