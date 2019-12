Były znany sędzia usłyszy zarzuty

Były sędzia Wojciech Łączewski stawił się dzisiaj w Prokuraturze Regionalnej w Krakowie. Nie chroni go już immunitet sędziowski. Ma usłyszeć zarzuty za fałszywe zawiadomienie o przestępstwie, które miało polegać na rzekomym włamaniu się do jego komputera. O sprawie informuje portal wpolityce.pl

Chodzi o prowokację dziennikarską, w której Wojciech Łączewski był przekonany, że kontaktuje się z Tomaszem Lisem, redaktorem naczelnym tygodnika „Newsweek”. Sędzia proponował „Lisowi”, że ma pomysły w jaki sposób zaszkodzić Prawu i Sprawiedliwości. Gdy okazało się, że nie rozmawiał z Tomaszem Lisem,a był to efekt prowokacji, złożył zawiadomienie do prokuratury, że ktoś włamał się do jego urządzeń i podawał się za niego w rozmowie z „dziennikarzem”. Zdaniem biegłych do włamania nie doszło.