Były ksiądz-gwałciciel dzieci trafi do Gostynina

Paweł Kania to były ksiądz. Przywdział kłamliwie sutannę, by molestować i gwałcić dzieci. Mężczyzna został skazany za przestępstwa wobec kilku chłopców. Trafił do więzienia. Niedawno chciał przedterminowo wyjść zza krat. Sąd na szczęście odrzucił ten wniosek.

Wykluczono go z kapłaństwa dopiero po prawomocnym wyroku sądowym. Jednak we więzieniu zboczeniec ma przebywać jedynie do roku 2021. Chciał wyjść przedterminowo, ale sąd się na to nie zgodził; uznano, że powinien być izolowany. "Jako zdiagnozowany pedofil, bezkrytycznie podchodzący do swoich czynów i niechcący się leczyć, po wyroku wyląduje w Gostyninie" - powiedział ekspert w rozmowie z mediami.