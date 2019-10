PiS zwycięża. Będą samodzielne rządy!

Wspaniale! Oszuści którzy jedyne co potrafią to pierrdolić że "wszystko będzie, ale jutro" i kupować was za 8.3 (matka+dziecko/30 dni) zeta średnio dziennie, wygrali wybory.

To jest Jedak durny naród przekupnych prostytutek.

No ale, wybory to wybory... ;)

Imię wymagane

If you enter anything in this field your comment will be treated as spam

Captcha