Brawo Polska! Krajowy prototyp testu gotowy

ktoś tam 20.3.20 18:17

@Stachu

Drogi Misiu coś to narzekał na to, że tzw. pacjent "zero" przeżył i że powinien te swoje podziękowania powiedzieć w twarz rodzinie tej 27-mio latki co nie przeżyła. A wiesz, że mamusia tej pani zdaje się wróciła z Włoch i poszła od razu przywitać się z córunią. Na pewno się wycałowały po długim niewidzeniu. Pacjent "zero" pierwsze co zrobił to zgłosił się gdzie trzeba, zachowując środki ostrożności. Ale pretensje do Boga, że nie czuwał...