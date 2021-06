Brawo Polska! Indeks PMI dla polskiego przemysłu na rekordowo wysokim poziomie

Wartość indeksu PMI dla polskiego przemysłu kształtuje się znacznie powyżej mediany prognoz analityków. To także najwyższy rezultat w historii badania - mówi komentarz Polskiego Instytutu Ekonomicznego do publikacji najnowszego wskaźnika PMI.

Wskaźnik PMI (Purchasing Managers' Index) odzwierciedla aktywność menedżerów nabywających różnego rodzaju dobra i usługi.

Wskaźnik PMI dla przemysłu w Polsce w maju wzrósł do 57,2 pkt. z 53,7 pkt. w kwietniu - podała firma Markit, która opracowuje wskaźnik. Konsensus PAP Biznes zakładał wzrost PMI do 54,0 pkt.

"Według najnowszych wyników badań PMI w maju, warunki gospodarcze w polskim sektorze wytwórczym uległy poprawie w najszybszym tempie w historii badań. Tempo wzrostu produkcji i nowych zamówień znacznie przyspieszyło, a niedobory podaży surowców na rynkach wywołały rekordowe opóźnienia w dostawach. Tymczasem tempo wzrostu zatrudnienia oraz tempo wzrostu zapasów pozycji zakupionych zarejestrowały jedne z najwyższych wartości od powstania obu wskaźników" - mówi komentarz do publikacji.

Na wzrost największy wpływ wywarły nowe zamówienia i produkcja. Wzrost miesiąc do miesiąca głównego indeksu o 3,5 pkt. był jednym z najwyższych wzrostów odnotowanych w historii badań.

Indeks PMI wzrósł w maju z 53,7 do 57,2 pkt. To najwyższy rezultat w historii badania. Bieżące wyniki zaczynają być porównywalne do ocen sentymentu w gospodarkach strefy euro czy Niemczech. pic.twitter.com/z8L7QEPZGD