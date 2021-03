Brawo Polska! Agencja Fitch podwyższa prognozę wzrostu PKB dla naszego kraju

Dobre wieści dla polskiej gospodarki. Agencja ratingowa Fitch na rok 2021 podwyższyła prognozę wzrostu PKB dla naszego kraju. W grudniu szacowano ją na 3,3 proc., a teraz już na 4,1.

W raporcie z 17 marca obniżono jednocześnie prognozę PKB na rok 2022 z 4,7 do 5,1 proc. Agencja uważa, że Narodowy Bank Polski w tym właśnie roku podwyższy główną stopę procentową łącznie o 20 pb, przy inflacji na koniec tego okresu na poziomie 3,5 proc.

Polska Agencja Prasowa cytuje fragment wspomnianego raportu:

„Odłożony popyt oraz inwestycje, które będą napędzane przez środki z unijnego Funduszu Odbudowy oraz nowych Wieloletnich Ram Finansowych, podbiją wzrost do 4,1 proc. w 2021 r. i 4,7 proc. w 2022 r., przy domknięciu luki popytowej. Kontrybucja do wzrostu ze strony eksportu netto będzie przygaszona, co odzwierciedlać będzie mocniejszy wzrost importu związany z solidnymi inwestycjami krajowymi oraz popytem konsumpcyjnym”.

Eksperci ocenili, że presja inflacyjna utrzyma się w latach 2021-2022 w związki ze wzrostem cen administrowanych oraz elektryczności, a także wyższymi cenami globalnymi nośników energii.

Obecnie wiarygodność kredytową Polski najwyżej ocenia agencja Moody’s, na poziomie A2.

dam/PAP,Fronda.pl