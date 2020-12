Bp Wiesław Szlachetka o SK: To nowa odsłona zbrodniczej ideologii

W czasie dzisiejszych uroczystości związanych z 50. rocznicą Grudnia’70 w Gdańsku biskup pomocniczy archidiecezji gdańskiej Wiesław Szlachetka odniósł się do manifestacji organizowanych przez tzw. Strajk Kobiet. Wskazał, że organizujący te manifestacje aktywiści stawiają sobie za cel „wywracanie hierarchii wartości” i „szerzenie nienawiści”.

Bp Wiesław Szlachetka przypomniał, że do dziś odpowiedzialni za zbrodnie sprzed 50. lat nie zostali sprawiedliwie osądzeni. Przypominał, że 50 lat temu zaślepione ideologią władze „wydały rozkaz otwarcia ognia do naszych braci i sióstr”. Hierarcha nawiązał również do odbywających się w Polsce manifestacji tzw. Strajku Kobiet. Podkreślił, że celem tych manifestacji jest „wywracanie hierarchii wartości, dekonstrukcja modelu rodziny, demoralizacja dzieci i młodzieży, szerzenie nienawiści wobec życia tych, którzy sami się obronić nie mogą”.

- „Cały ten zamęt i chaos próbuje się wprowadzać w sposób przewrotny pod szyldami i hasłami równości, tolerancji i wolności. Aktywiści owej ideologii, którzy upatrują chwały w tym, czego powinni się wstydzić, nie cofają się przed żadnym aktem szyderstwa z rzeczy świętych oraz niszczenia symboli chrześcijańskich i patriotycznych, bo i patriotyzm jest dla tej ideologii przeszkodą” – mówił bp Szlachetka.

kak/PAP, polsatnews.pl