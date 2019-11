Bohaterka! Policjantka w ciąży, poza służbą, ratowała potrąconego pieszego

We wtorek ulicami osiedla Zazamcze we Włocławku podróżowała w czasie wolnym od służby jedna z policjantek. W pewnym momencie, na ul. Hutniczej, kobieta zauważyła mężczyznę leżącego częściowo na jezdni z obrażeniami ciała. Funkcjonariuszka pełniąca na co dzień służbę w "drogówce" podejrzewała, że mogło dojść do potrącenia pieszego.