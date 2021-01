Biskupi francuscy wzywają do postu i modlitwy w obronie życia

Senat Francji 19 stycznia wznawia debatę nad nowym prawem bioetycznym, które w lipcu zostało przyjęte przez Zgromadzenie Narodowe. Budzi ono wiele kontrowersji i sprzeciwów, ponieważ udostępnia zapłodnienie in vitro parom lesbijskim i samotnym kobietom. Zapewnia też im refundację zabiegu w ramach ubezpieczenia zdrowotnego. Dlatego też francuscy biskupi apelują do wierzących, by przez cztery kolejne piątki pościli i modlili się w intencji obrony życia.

Biskupi wskazują, że technika nie jest w stanie rozwiązać wszystkiego i że pojęcia „polepszenia jakości życia”, do którego odwołują się ustawodawcy, zawiera w sobie wiele dogłębnych kwestii bioetycznych. W obliczu prawdziwego przewrotu antropologicznego, przed jakim stoi Francja biskupi nie tylko apelują o post i modlitwę, ale prowadzą też szeroko zakrojoną akcję informacyjną na temat podstawowych kwestii bioetycznych. Przygotowane w tej kwestii specjalne dossier nosi tytuł „Que nos yeux s'ouvrent”, czyli „Otwórzmy oczy”. Towarzyszy temu cykl filmów przygotowanych przez diecezję Lille, który podejmuje najdelikatniejsze kwestie zawarte w dyskutowanej ustawie. Nowe prawo przemyciło bowiem m.in. poprawkę zezwalającą na aborcję aż do samego porodu - ze względu na „niepokój psychospołeczny” matki.

„Wierzący stawiają pytanie, dlaczego w tym trudnym czasie pandemii prace nad tą kontrowersyjną ustawą bioetyczną tak mocno przyśpieszyły” - mówi Radiu Watykańskiemu ojciec Thierry Magnin, rektor katolickiego uniwersytetu w Lille i specjalista ds. bioetyki.

- „Sytuacja cały czas jest bardzo trudna, naznaczona strachem wywołanym pandemią oraz pogłębiającym się kryzysem społeczno-ekonomicznym, który już nas mocno dotyka. Stąd wiele konkretnych działań charytatywnych podejmowanych przez Kościół, by wesprzeć najbardziej potrzebujących. Dotyczy to głównie bezdomnych, migrantów i młodych ludzi, którzy stracili źródło utrzymania – mówi papieskiej rozgłośni ojciec Thierry Magnin. – Zadziwiające jest to skupienie się teraz na przepchnięciu ustawy bioetycznej, podczas gdy jest tak wiele pilniejszych kwestii, które wyciągnęła na światło dzienne pandemia: coraz większe zubożenie rodzin, czy choćby nieskuteczność francuskiego systemu opieki zdrowotnej. Pandemia wskazuje na potrzebę tego, co Franciszek nazywa kwestią ekologii integralnej i podjęcia konkretnych działań.“

Vaticannews.va/Beata Zajączkowska – Francja