BBC oferuje staż tylko dla czarnych, Azjatów i różnorodnych etnicznie

Brytyjski publiczny nadawca telewizyjny BBC ogłosił, że o roczny wysoko płatny staż w prestiżowych projektach telewizyjnych ubiegać mogą się wyłącznie "czarni, Azjaci i zróżnicowani etnicznie".

Ogłoszenie dotyczy pozycji stażysty do sprawy zarządzania produkcją w filii BBC w Glasgow. Roczne wynagrodzenie to 18.000 funtów.

"Daily Mail" podaje, że tego rodzaju działania są zabronione prawem od 2010 roku, kiedy w życie weszła ustawa o równości. "Działanie pozytywne" jest jednak dozwolone w przypadku stażystów w tych obszarach, w których różnorodność etniczna nie jest należycie reprezentowana.

Reklamę dotyczącą ogłoszenia umieściła w internecie firma Creative Access, która zajmuje się zwiększeniem różnorodności etnicznej w mediach i sztuce.

Stażysta będzie pracował przy wielu znanych produkcjach, takich jak „Springwatch”, „The One Show” i „The Truth About”.

Na początku tego roku BBC opublikowało ponadto swój plan różnorodności i integracji. Z planu wynika, że pracownicy stacji będą składali się w 50 proc. z kobiet, w 20 proc. z mniejszości etnicznych i czarnoskórych oraz w 12 proc. z niepełnosprawnych.

Zdaniem BBC ma to lepiej odzwierciedlać stan brytyjskiego społeczeństwa. Stacja zaoferuje staże także innym niedostatecznie reprezentowanym grupom społecznym.

- Szefowie BBC nie powinni wspierać rekrutacji, opartej na przynależności kandydatów do której z ras, na koszt pieniędzy podatników. Takie podejście jeszcze bardziej podważa zaufanie do firmy i to, w jaki sposób ona wydaje środki z opłat abonamentowych - stwierdził z kolei na ten temat Joe Ventre, menedżer kampanii cyfrowych w TaxPayers' Alliance, reprezentującej interesy podatników.

jkg/pap