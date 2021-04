Apel Grodzkiego. Rząd techniczny?

- Liderzy całej opozycji w Sejmie powinni się zebrać i zacząć rozmawiać, jak stworzyć rząd techniczny - powiedział marszałek Senatu Tomasz Grodzki w "Faktach po faktach" na stacji TVN.

Stwierdził, że jeżeli rząd nie potrafi zbudować większości dla takiego głosowania to "we Włoszech już dawno by było po takim rządzie".

- W Polsce jesteśmy może mniej do tego przyzwyczajeni, ale to czeka Zjednoczą Prawicę, jeśli nie zbuduje większości dla tego fundamentalnego głosowania, które jest niezbędna dla Polski i dla tego, abyśmy stworzyli na ścieżkę rozwoju popandemicznego - kontynuował Grodzki.

Odnośnie Jarosława Gowina Grodzki stwierdził, że "zaproszenie go do współpracy z opozycją wydaje się całkowicie realne". Grodzki poruszył również temat konwencji programowej Gowina - więcej czytaj tutaj - na której zaprezentowano "całkiem demokratyczny" program.

jkg/tvn