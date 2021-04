Antyrosyjskość w wykonaniu PO. Przypominamy słowa Sikorskiego o członkostwie Rosji w NATO

- W procesie rozszerzenia NATO nie należy z góry wykluczać Rosji - tak mówił Radosław Sikorski dla niemieckiej gazety „Sueddeutsche Zeitung” za czasów rządów koalicji PO-PSL.

- Odbyłem spotkanie z ministrem spraw zagranicznych Federacji Rosyjskiej Sergiejem Ławrowem i z przyjemnością mogę państwu zakomunikować, że było to spotkanie w rzeczowej, przyjaznej atmosferze i że stanowi ono otwarcie nowego rozdziału w stosunkach polsko-rosyjskich. Uzgodniliśmy odblokowanie dialogu na różnych szczeblach. Pan minister przekazał zaproszenie prezydenta Władimira Putina dla premiera Donalda Tuska w pierwszym kwartale przyszłego roku. Zaprosił także mnie do Moskwy - to z kolei słowa Sikorskiego z jednej z konferencji z 2007 roku.

W trakcie zapowiadanej przez Sikorskiego wizyty Tuska w Moskwie ówczesny premier wyraził w imieniu Polski zgodę na budowę gazociągu Nord Stream 2.

Złoto. Polecam szczególnie @donaldtusk, który wmawia opinii publicznej rzekomą antyrosyjskość, licząc na naszą krótką pamięć. https://t.co/g8bT9gWnlT

jkg/wpolityce