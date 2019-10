Antoni Macierewicz: Naród czy samozwańcze elity? Kto ma decydować o Polsce?

Podczas premiery wielokrotnie zwrócono uwagę na to, że w ostatnich latach pojawiło się wiele publikacji, których celem był atak na Antoniego Macierewicza, ponieważ podejmował się on najtrudniejszych zadań w Polsce, a więc walki z komunizmem, lustracji czy wyjaśnienia tragedii smoleńskiej. Stąd dr Jan Parys zauważył, że książka prawdziwa i niezakłamana o Antonim Macierewiczu ma przed sobą trudną drogę:

„Ta biografia siłą rzeczy jest bardzo polityczna i jej publikacja wymagała wiele odwagi od wydawcy. Ale jest też potrzebna, bo Antoni Macierewicz spotkał się w ostatnich latach z paskudnymi paszkwilami. To jest książka dla uczciwych czytelników, którzy nie chcą uczestniczyć w rynsztoku, którzy chcą wiedzieć, jak naprawdę wyglądała PRL oraz III RP. Ta książka jest przyczynkiem do dziejów polskiej inteligencji, a autor książki Jerzy Kłosiński pokazuje twardą, patriotyczną postawę Antoniego Macierewicza, przy czym pozostawia czytelnikowi możliwość samodzielnej oceny”.

„Polakom należy się prawda o Antonim Macierewiczu, bo odgrywał kluczową rolę w przełomowych dziejach Polski, od czasów KOR-u aż po czas katastrofy smoleńskiej. A tymczasem powstają książki, które są stekiem kłamstw czy wręcz horrendalną aberracją wokół Antoniego Macierewicza – tymczasem jest on jedną z najbardziej istotnych postaci polskiej sceny politycznej. Nasza książka nie jest jednak polemiką, bo z bzdurami nie da się dyskutować, lecz zapisem prawdy i dużego kawałka historii naszego kraju”, tłumaczy autor książki „Macierewicz. Człowiek do zadań niemożliwych” Jerzy Kłosiński.

Prawdą jest, że Antoni Macierewicz to chyba najbardziej demonizowany i szkalowany polityk III RP. Przez opozycję i lewicę, którą zwalcza od ponad pół wieku, nękany jest nieustannymi procesami sądowymi. Gdy głos zabrał bohater uroczystości, czyli Antoni Macierewicz, odniósł się do tej nienawiści, z którą często się spotyka.

„Niestety nie jest ona żadną nowością. Powrót najgorszego języka sowieckiego nastąpił w 1992 r. podczas ataków na rząd Jana Olszewskiego. Warto o tym pamiętać, kiedy dzisiaj spotykamy się z tzw. hejtem”, podkreślił Antoni Macierewicz, który odniósł się do pierwszego ważnego wydarzenia historycznego, w którym miał okazję uczestniczyć – jeszcze jako 8-letni chłopiec. „W książce opisano wiele ważnych chwil, ale taka pierwsza, historyczna, którą pamiętam, to rok 1956 na Placu Defilad w Warszawie z blisko milionem Polaków. I właściwie od tego czasu starałem się dawać świadectwo polskości i stawać na wysokości zadania wobec Ojczyzny”.

W swoim przemówieniu Antoni Macierewicz zwrócił uwagę również na to, że za jedno z największych osiągnięć, w których miał okazję wziąć udział, uważa upadek komunizmu w Polsce, a następnie uzyskanie prawdziwej niepodległości poprzez wstąpienie do NATO oraz wynegocjowanie obecności wojsk amerykańskich w Polsce. Ten stan nazwał „gwarancją, aby Polska mogła odbudować swoją siłę i niepodległość. Z naszej historii musimy czerpać pewność zwycięstwa oraz siłę. Musimy wyrwać się z obcęgów układu rosyjsko-niemieckiego, bo przecież dzisiaj w Polsce dalej trwa spór o to, kto ma stanowić o Ojczyźnie – czy będzie to naród, czy jakieś samozwańcze elity? Ten spór jest sztucznie nasycany, bo tamta strona wie, że wybrana zostanie jedynie wtedy, kiedy naród jest skłócony”.

Zapytany o to, z czego w swojej biografii jest najbardziej dumny, wymienił kilka historycznych chwil, o których dzisiaj można przeczytać już nawet w podręcznikach do historii. „Zakładaliśmy KOR, z czego jestem dumny. Podjęliśmy decyzję o lustracji, bez której Polska dzisiaj wyglądałaby inaczej. Uważam, że utworzenie wojsk obrony terytorialnej było kluczowe, ponieważ są one zakorzenieniem walki o polską niepodległość w najszerszych warstwach społecznych”. Na końcu Antoni Macierewicz odniósł się także do tragedii smoleńskiej, która jest istotną częścią książki „Macierewicz. Człowiek do zadań niemożliwych”. Zapowiedział, że najpóźniej na początku przyszłego roku powstanie raport końcowy o wydarzeniach 10 kwietnia 2010 r., a obecnie prace kończą amerykańskie ośrodki badawcze oraz uniwersyteckie, który w symulacjach sprawdzają kwestię eksplozji na pokładzie samolotu. „Istnieje obowiązek dojścia do prawdy wokół 10 kwietnia, z którego naród polski nigdy nie zrezygnuje, a ja z całą pewnością nie”, powiedział.