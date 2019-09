Andrzej Duda: Budujemy gazociąg, który ma połączyć nasz gazoport, szelf norweski i Ukrainę

"My wspieramy Ukrainę cały czas zdecydowanie od 2014 roku. Jeśli chodzi o integralność terytorialną Ukrainy, jeśli chodzi o bezpieczeństwo Ukrainy, na pewno jesteśmy w absolutnej awangardzie tych państw, które o sprawie ukraińskiej mówią głośno, wyraźnie na każdym forum międzynarodowym. My bronimy interesów Ukrainy w Radzie Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych – twardo stajemy tutaj przy Ukrainie. Cały czas żądamy powrotu pod kontrolę Ukrainy terytoriów okupowanych dzisiaj przez Rosję, więc tutaj nasze stanowisko jest jednoznaczne. Natomiast, jeśli chodzi o te kwestie gospodarcze – my współpracujemy gospodarczo z Ukrainą, my wspieramy także Ukrainę militarnie poprzez obecność Ukrainy we wspólnej polsko-litewsko-ukraińskiej brygadzie – także to działanie z naszej strony jest. Przyjeżdżają do Polski na szkolenia żołnierze ukraińscy, otworzyliśmy naszą wojskową służbę na potrzeby rannych żołnierzy ukraińskich – czy to na misjach pokojowych czy właśnie w związku z działaniami wojennymi w Donbasie w okręgu ługańskim – także staramy się tutaj wspierać Ukrainę" - stwierdził.