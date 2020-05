ZycieStolicy: Warszawa zatrudnia antysemickich dziennikarzy?

Jak donosi portal ZycieStolicy.pl, w Urzędzie Dzielnicy Żoliborz został zatrudniony Grzegorz Jakubowski, wcześniej dziennikarz gazety znanej z publikowania antysemickich tekstów. „Łowcy skarbów z pejsami! Jak długo Wam w tych łbach będzie się jeszcze przewracało?” – to jeden z tytułów publikowanych w jego poprzednim miejscu pracy.

-„Sorry, ale spierdalajcie ze swoimi pejsowatymi roszczeniami do Merkelowej, a nawet i samego diabła, niewiele mnie to interesuje, tak samo jak problem sztucznie wzniecanego antysemityzmu, a od "złotego pociągu", jeśli faktycznie istniej się odpieprzcie, chyba że Wam wciąż mało. Zajudzać zatem będę: chrzańmy Żydów i ich historyjkę” – to fragment artykułu Pawła Mitera, jaki ukazał się w 2015 roku w „Gazecie Warszawskiej”.