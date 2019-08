Znamy ''jedynki'' lewicy. Kilka znanych nazwisk

hau hau ... 18.8.19 18:03



dzielnicowy - bezlitosny jakiś - kali-żyd - znajcie towarzysze, a raczej towarzyszu przypowiaskę o przechodzącej karawanie i zapchlonym kundlu, bezzębnym dodam?

A może znacie "zagadkę":

Co to jest? Ma dwie nogi, nieprane gacie i leci w powietrzu?

Bezzębny, blogowy kundel kopnięty w d ... przez, no powiedzmy, wielbłąda.