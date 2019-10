Znamienne zachowanie ,,platformerskich'' mediów ws. taśmy Neumanna

– Będzie Hania Zdanowska, Żuk, Witkowski, Adamowicz, Karnowski, Jaśkowiak. On będzie w takim gronie zacnych ludzi, że, k***a, nikogo to nie ruszy. O tym ci mówię. Nikogo to nie ruszy. Nasz elektorat, ten antypisowski, uzna, że to jest k***a atak PiS-u, żeby go zabić. I pójdą jeszcze bardziej na niego. Tak to wygląda. W różnych badaniach, k***a, naszych, których oskarżają. Hania Zdanowska zyskuje, jak ma akt oskarżenia. Idzie wręcz dokładnie odwrotnie. Nie patrz na to, to nie ma żadnego znaczenia. Oni ilością aktów, inflacją tych aktów oskarżenia, powodują, że nie mają żadnego [znaczenia] – tłumaczy polityk.

– Mówi pan Neumann, że KOD to jest g***no i nic, i można ich tylko wykorzystywać, a jak się już nie da wykorzystać, to do niczego nie są potrzebni i tak dalej. Cytuję to wszystko, bo to jest news chwili. To jest istotne, jakie to zrobi wrażenie na różnych elektoratach. I jeszcze takie zdanie: kodziarze to nie jest żadna siła, oni są do tego, żeby brać komórki i nagrywać. To są takie momenty, które mogą ciążyć – cytuje słowa Neumanna Żakowski.