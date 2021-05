Zmarł znany z antyklerykalnych i antypisowskich rysunków ilustrator tygodnika NIE Jerzego Urbana

Zmarł Tomasz Wiater, wieloletni rysownik tygodnika NIE należącego do Jerzego Urbana. Wiater znany był z kontrowersyjnych oraz skrajnie antyklerykalnych i antypisowskich rysunków. Rysował m. in. śmierć mówiącą "Ja pie.dole, zapomniałam o Kaczyńskim".

O śmierci rysownika poinformowała redakcja tygodnika NIE na oficjalnym profilu na Facebooku w dniu 18 maja.

- Wczoraj wieczorem otrzymaliśmy bardzo smutną wiadomość. Zmarł Tomasz Wiater, nasz wybitny rysownik. Nie tyle współtworzył tygodnik „NIE”, co wręcz nim był. Jego kreska towarzyszyła pismu od samego początku. Tomek zapewne by nas za to wyśmiał, ale wyjątkowo nie ma dziś u nas nastroju do żartów. Zostawiamy Was z tą wiadomością i prosimy o wyrozumiałość - czytamy w oświadczeniu.

jkg/facebook