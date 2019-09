Ziobro zmiażdżył Dekkera. Holender wił się i tłumaczył. Żałosne!

"Rozmawialiśmy z osobami, uczestniczącymi w rozmowie ministra Zbigniewa Ziobry z holenderskim politykiem, który chwalił się na Twitterze wspólnym zdjęciem z Małgorzatą Gersdorf. Okazuje się, że to holenderski minister musiał wysłuchać lekcji dotyczącej nie tylko reformy sądownictwa, ale także historii Polski. Zbigniew Ziobro pytał go także o konkretne argumenty dotyczące zarzutów Holendra wobec polskiej reformy sądownictwa. Nie usłyszał odpowiedzi. Dekker najpierw twierdził, że chodzi o kwestie „ogólne” i „całokształt”, by na koniec przyznać, że prawo nie ma z tą sprawą nic wspólnego, ale polityka bardzo dużo" - pisze portal.

"Minister Ziobro skwitował wypowiedź Dekkera dowcipem z czasów PRL-u, mówiąc że gdy przed komunistycznym sądem skazany dopytywał za co dostał pięć lat , jedyne co usłyszał to że „za całokształt”. Minister zwrócił uwagę że w Europie można chyba oczekiwać innego poziomu i standardów uzasadnień poglądów prawnych, zwłaszcza gdy padają podniosłe słowa o praworządności. Dlatego kilkakrotnie nalegał by gość wskazał konkretne normy europejskie , jakie aktualne narusza polska reforma, ten niczym uczeń przy tablicy, przyłapany na niewiedzy konsekwentnie uchylał się od odpowiedzi" - powiedział Wójcik.